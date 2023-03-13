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Köy sakinleri tedirgin: Çapı 15, derinliği 10 metre

Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında bir tarlada yaklaşık 15 metre çapında obruk meydana geldi.

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Köy sakinleri tedirgin: Çapı 15, derinliği 10 metre

İlçeye yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Canova köyünde yaşayan vatandaşlar, köydeki bir tarlada obruk oluştuğunu fark etti.

Çapı yaklaşık 15, derinliği ise 10 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan köy sakinleri, durumu köy muhtarı Yahya Şahin’e bildirdi.

Obruğun oluştuğu esnada tarlada çalışanın olmamasının muhtemel bir faciayı önlediğini belirten Şahin, durumu yetkililere bildirdiğini söyledi. (AA)

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