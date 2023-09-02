Köyceğiz’de orman yangını
Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterlerle de destek verilmeye başlandı.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. (AA)