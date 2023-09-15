Koyda çürümüş ceset bulundu, ekipler harekete geçti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, deniz kıyısında çürümeye başlayan ve kısmen parçalanmış bir ceset bulundu. Cinsiyeti belirlenemeyen cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, deniz kıyısında çürümeye başlayan ve kısmen parçalanmış bir ceset bulundu.
Pınarlı Mahallesi’ndeki Sardala Koyu’nda vatandaşlar, deniz kıyısında bir ceset gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CİNSİYETİ BELİRLENEMEDİ
Yapılan incelemede, cesedin çürümeye başladığı ve kısmen parçalandığı tespit edildi. Cesedin cinsiyeti henüz belirlenemedi.
Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor. (AA)