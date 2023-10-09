Köyde silahlı saldırı: 3’ü ağır 5 yaralı
Isparta'da bir köyde yapılan silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Isparta'nın Gelendost ilçesi Yenice köyünde akşam saatlerinde yapılan silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Vildan Kıraç, Şener Gezgin ve Songül Akdoğan’ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (AA)