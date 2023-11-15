Köylüler tepki gösterdi, maden ocağı sunumu yarıda kesildi

Çanakkale Ayvacık İlçesi Kısacık Köyü yakınlarında açılması planlanan altın madeni ocağı ile ilgili halkın katılım toplantısında; şirket temsilcisi, köylüler ve sivil toplum örgütlerinin tepkisi üzerine sunumu yarıda kesti.

Halil ATAŞ

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Pumice Madencilik Şirketi’nin Çanakkale Ayvacık İlçesi Kısacık Köyü yakınlarından açmak istediği altın madeni ocağı ve kırma eleme tesisi için bugün Kısacık Köyü’nde ikinci kez Halkın Katılımı Toplantısı yapıldı.

TEPKİLERE ÜZERİNE SUNUMU YARIDA KESTİ

Köy meydanında alınan yoğun güvenlik önlemi ve çekilen bariyerler dikkat çekti. ÇED şirketinin sunumu ile başlayan toplantıda; şirket temsilcisi, yoğun tepkiler nedeniyle sunumunu kesmek zorunda kaldı.

“BİNLERCE AĞAÇ KESİLECEK”

Projeye ilişkin ilk sözü alan Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ve Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği Temsilcisi İrfan Mutluay, projeyi kimsenin istemediğini, projenin su toplama havzasında başlayacağını, firmayla ilgili bilgilerin eksik olduğunu, daha sonra zenginleştirme projelerinin de geleceğini, binlerce ağacın kesileceğini belirtti.

“BAKANLIK ACİLEN ÇED SÜRECİNİ SONLANDIRMALI”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Krulu Üyesi Seyhan Yüksek de, şirketin işletme ruhsatının iki ay sonra biteceğini, bu sürede ÇED sürecinin de tamamlanamayacağının bilinmesine rağmen Bakanlığın ÇED sürecine neden başlattığının anlaşılamadığını, Bakanlığın acilen ÇED sürecini sonlandırması gerektiğini söyledi.

“KÖYLÜLERİN GEÇİM KAYNAKLARINI YOK EDECEK”

Ayrıca, projenin orman ekosistemine, tarım alanlarına, su kaynaklarına, Akçin ve Ayvacık Barajları'na yapacağı olumsuz etkilerden bahseden Yüksek, köylülerin geçimlik kaynaklarını yok edecek olan projenin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

“GRUP SUYU İÇİN BÜYÜK TEHDİT”

Büyükhusun Köyü’nden Cem Tüzün de projenin Ayvacık'ın içme suyu kaynağı olan Ayvacık Barajı için ve 15 köyün içme suyunu sağlayan grup suyu için büyük tehdit oluşturduğunu ve projeye karşı olduklarını söyledi.

“RES VE JES'LERLE KUŞATILDI”

Ayrıca İDA Dayanışma Derneği'nde Ekrem Akgül, Gülpinar, Sürdürülebilir Yaşam Derneği'nden Selma Kanbur, Burhaniye Çevre Platformu sözcüsü ve Ekoloji Birliği yürütme kurulu üyesi Süleyman Eryılmaz da söz alarak projenin zararlarını anlattılar ve bölgenin hem maden hem de RES ve JES'lerle kuşatıldığını söylediler.