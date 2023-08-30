Köylülerden tepki: Şirket fay hattının yanında maden arayacak

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Çığlık köyünde özel bir firmanın maden çıkarmak amacıyla yaptığı bölgede fay hattının geçtiğini belirten köylüler, şirketin maden çalışması yapmasını engelledi.

Evren DEMİRDAŞ

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremin en fazla zarar verdiği ilçelerden biri olan Doğanşehir'in Çığlık köyünde maden çıkarma çalışmaları yapılıyor. Maden çıkarma ruhsatı verilmesi sonrası CSK Madencilik Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. köyde çalışmalara başladı.

Maden şirketi iş makineleriyle köye geldi, köylüler tepki gösterince bölgeye jandarma sevk edildi. Maden sahası için ÇED onayı alınarak ‘uygundur’ denilen alanda köylülerin izin vermemesi üzerine maden şirketi çalışma yapmadan bölgeden ayrıldı.

“MADEN ARAMA İZNİ 2018’DE VERİLDİ”

Bölgede maden arama çalışması için verilen ÇED onayı ve sonrasında yaşanılan gelişmeleri anlatan Çığlık Mahallesi Muhtar azası ve Ziraat Mühendisi Güngör Yıldırım, “Bu bölgede 2018 yılında maden arama çalışması için izin ve ÇED raporu alınıyor. Bu süreçte köylülerin hem bilgi hem de tecrübesizliğinden dolayı köylüler duruma tepkisiz kalıyor. Aybeks Mineral Madencilik şirketine satılıyor ve iki üç yıl kadar bu şirketin elinde kalıyor. Bu firmadayken Çığlık'ta bazı maden çalışmaları yapılıyor. O süreçte basın açıklamalarıyla, toplu imzalarla bu maden çalışmasını istemediğimize dair çalışmalar yapmıştık. Daha sonra burası CSK Madencilik ve Sanayi şirketine satılıyor.

Yaklaşık 15-20 gün önce burada kırma eleme tesisinin yeri için çalışma yapmaya çalıştılar şirketin bu çalışmasını durdurduk. Üç dört gün öncesinden bu şirket bölgeye yine geldi ve çalışma yapmaya çalıştılar. Köylüler olarak tekrardan durdurduk. Bu çalışma mera alanlarını etkilediği için mera komisyonundan aldıkları belge dahil birkaç belge istedik ancak bu belgeleri gösteremediler. Çalışma izni dışında herhangi bir belge sunamadılar bize. Daha sonrasında jandarma ekipleri geldi. Ancak herhangi bir olay çıkmadı ve karşılıklı konuşulmasının ardından çalışma yapmadan ayrılmak zorunda kaldılar” diye konuştu.

“FAY KIRIĞININ OLUŞTUĞU YERDE TESİS KURACAKLAR”

Alınan ÇED raporunda haftada iki defa patlatma yapılmasının, günde 60 kamyonla taşınmasının, eleme kırma tesisinin yapılmasının, farklı maden şirketinden ya da taş ocağından malzemenin taşınıp kırma eleme yapılmasının izinlerinin de alındığını belirten Güngör, “Yaklaşık 5-6 bin dönümlük 3-4 köyü kapsayan alanda, maden araması yapma ve ekstradan ÇED raporuna ihtiyaç duymadan maden çıkarmanın izni alınmış. Zamanında bu ÇED raporu aşırı kapsamlı bir şekilde izni alınmış.

Bizim bu sorunlarla beraber esas itiraz noktamız ise şudur; 2018 yılında ÇED raporu alındığı zaman Çığlık fay hattı MTA'nın haritasında yok, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında Çığlık'ın içerisinden geçen bir fay hattı oluşuyor ve burada yaklaşık 1-1 buçuk metrelik bir kırık var. Kırığın oluştuğu yer eleme kırma tesisi kuracakları alanın yaklaşık 5-6 metre yanında. Bu fay kırığı çıplak bir gözle rahat bir şekilde görülüyor. Maden çıkarmak için patlatma çalışması yapılacak olan alandan 80 metre uzağında. Neredeyse her gün artçı depremlerin olduğu bir fay hattında maden çalışması yapılması ne kadar doğru? Daha önce bu bilinmiyordu ancak artık bu herkes tarafından biliniyor.

ÇED raporu verilen alanda canlı bir fay hattı var bu resmen o fay hattının içine dinamit döşemek gibi bir şey olacak. Maden çıkartılacak olan alanın çevresinde sıfır noktasında kayısı bahçeleri ve mera alanları var. Köy yerleşim yerleri maden sahasına yaklaşık 200 metre, içme suyu deposuna 150 metre uzaklıkta. Fayın dışında arazilerimiz, havamız, evlerimiz ve insan sağlığı bu çalışmayla tehlikeye girecek” ifadelerini kullandı.

“BU BÖLGEDEN FAY HATTI GEÇİYOR”

Yapılan çalışmayla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Malatya Jeoloji Odası Başkanı Erkan Özgür ise, “Maden şirketinin sahibiyle yaptığımız görüşmede o bölgede herhangi bir patlama yapmayacağını ve bununla ilgili taahhütnamede ilgili yetkililere yazılı belge verdiğini söyledi. Bu bölgede maden arama çalışmasında patlatma yapması durumunda fay hattının aktif hale geleceği ve deprem üreteceği tereddüdünde bulunuluyor.

Bu bölgeden bir fay hattı geçiyor 6 Şubat depreminden sonra bu faylar hareketlenmeye başladı. Ama bu fayın orada olması bu maden firmasının yada halkın herhangi bir madenin patlatmasından dolayı zarar verecek bir şey yok. Yüzey kırığı dediğimiz bir hat oradan geçiyor ancak bu kırığı hareketlendirecek bir durum yok. Çünkü orada herhangi bir patlatma çalışması yapılmıyor” diye kaydetti.

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