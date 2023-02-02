Köylülerin hukuk zaferi: Meraya OSB yapılmasına mahkeme izin vermedi

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde mera alanlarına organize sanayi bölgesi (OSB) yapılmasına karşı çıkan köylülerin başlattıkları hukuk mücadelesi sonuçlandı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirken, aylarca nöbet tutan köylüler kararı sevinçle karşıladı.

İsmail AKDUMAN

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Çambükü köylülerinin kullandığı meranın 790 dönümlük kısmına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla OSB yapılmasına karar verilmesi üzerine, köylüler bir yandan eylem yaparken olayı da yargıya taşıdı.

Yargı süreci devam ederken, jandarma ve polis gözetiminde iş makineleri meraya girerek, köylülerin ürünlerine zarar verip ceviz ve meyve ağaçlarını söktü. Bu sırada direnen bazı köylülerde gözaltına alındı.

Yaklaşık 6 aydır köylüler meralarını korumak için mücadele ederken, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin talebi doğrultusunda merada inceleme yaptı.

“TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR OLUŞTURUR”

Bilirkişi heyeti raporunda meraya yapılacak OSB'nin oluşturacağı tehlikelere karşı uyarılarda bulunurken, bölgenin Yeşilırmak boyunca uzanan bir vadi olduğuna dikkat çekti.

Tatlı su kaynaklarının, tarım ve mera alanlarının, ormanların, çiftlik hayvanlarının ile yaban hayatının öneminin vurgulandığı bilirkişi raporunu dikkate alan mahkeme, mera alanının toprak koruma kurulundan görüş alınmadan tarım dışı kullanılmasına izin verildiğini kaydederek, “Dava konusunu işlemin uygulanması halinde söz konusu organize sanayi bölgesi kurulması yatırımının inşasına başlanacağından telafisi güç zararların doğacağı açıktır” ifadelerini kullanarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

KÖYLÜLER NEŞEYLE KARŞILADI

OSB yapılan alanda aylardır nöbet tutan ve soğuk havaya rağmen bölgeyi terk etmeyen köylüler mahkemenin kararını sevinçle karşıladı. Soğuk havada ateş yakarak bekleyen köylü kadınlar, “Allah’a şükür köyümüz kurtuldu” diyerek alkışlarla mahkemenin kararını kutladı. ANKA