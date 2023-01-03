‘Köylünün hakkı olan mera parça parça satılıyor’

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Karacabey ilçesi Hürriyet köyünde, belediyeye devredilen mera alanın parça parça satıldığını söyledi.

Halil ATAŞ

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Orhan Sarıbal, Bursa Hürriyet köylüsünün sorunlarını TBMM’de düzenlediği basın toplantısında dile getirdi. Sarıbal, şunları söyledi:

* “Bursa Türkiye'nin çok kimlikli ama en önemli kimliklerinden biri olan tarım kentidir. Karacabey ovasıyla, toprağıyla, suyuyla gerçekten verimliliği çok yüksek çok değerli bir ilçemiz. 1951 yılında Bulgaristan'dan gelen aileler burada Haydarağa çiftliğini satın alırlar. Bu aldıkları 12 bin dönüm arazinin bedellerini de Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapmışlar.

* Ellerinde belgeleri dekontları var. 1951 yılında burayı aldıktan sonra 1955 yılında müracaat edip köy haline gelmişler. Hürriyet köyü, 201 aile 12 bin dönüm arazinin yüzde 50'si yani 6 bin dönümünü kendi aralarında 28,5 dekar olarak bölüşmüşler. Kalan 6 bin dekarlık alanın bir kısmında muhtarlık, kahve, cami, okul gibi yapılar yapmışlar. Mezarlık misafirhane gibi yani bir köyde olması gereken ne varsa hepsini inşa etmişler.”

“KÖYLÜLER PARASINI ÖDEDİĞİ ARAZİYİ KAYBEDİYOR”

* Hürriyet köylülerinin parasını ödedikleri arazinin nasıl ellerinden çıktığını açıklayan Sarıbal; “Yıl geliyor 1978'e kadastro çalışmaları yapılıyor, kadastro çalışmalarında 6 bin dönüm yani köylünün kendisi için ayırdığı yer her aileye kadastro da aile mülkü olarak yazılıyor. Geri kalan kısım ise yani yaklaşık 6 bin 300 dönümlük bir alan hazineye veriliyor. Ama orası otlak, kavaklık ve mera olarak kullanılıyor. Çiftçi de devlete güvendiği için kadastro da devletin bir kurumu olduğu için çok üzerine düşmeden bunu onaylıyor ve kabul ediyor.

* Artık köylünün parasıyla aldığı yer Hürriyet köylülerinin kendi paralarıyla aldığı yer hazineye kaydediliyor. Aradan yıllar geçiyor ve şunu söylüyorlar hiçbir zaman devlet bize yanlış yapmaz. Aklımıza hiç gelmezdi diyorlar. AKP döneminde Büyükşehir Belediye yasasından sonra bu hazineye kayıtlı olan yaklaşık 6 bin dönümlük arazi bu defa büyükşehire geçiyor. Hazine üzerinden Büyükşehir'de bunu Karacabey belediyesine yönlendiriyor. Artık o halkın 100 yıla yakın süreçte kullanmış olduğu bu alan mera, otlak artık Karacabey Belediyesine geçiyor” dedi.

“KÖYLÜLERİN ARAZİLERİ PARÇA PARÇA SATILIYOR”

Karacabey Belediyesi’ne devri yapılan araziler zamanla parça parça satıldığını ifade eden Sarıbal, “Karacabey Belediyesi adeta maden bulurcasına burayı satmaya başlıyor. Yaklaşık bilinen bugüne kadar 800 dönüm arazinin satıldığı 2 bin dönüm arazinin ne olduğu ise bilinmiyor. Yani satıldı mı satılmadı mı belediyeden hiçbir açıklama yok. Geriye 2 bin 500 dönüm gibi mera olarak kullanılan bir alan kalıyor” şeklinde konuştu.

“KÖYLÜLER HAKLARININ TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYOR”

Hürriyet köyü sakinlerinin hafta sonu Bursa'da eylem yaparak haklarını aradığını söyleyen CHP’li Sarıbal, şöyle konuştu:

* “Köylüler 2 gün önce Pazar günü toplandılar. Valiyle görüştüler, belediyeyle görüştüler, kamu kurumlarının tümüyle görüştüler, Tarım Orman il Müdürüyle görüştüler bütünüyle bu görüşmeler sonrası Valiliğin verdiği bilgiler doğrultusunda bir toplantı yaparak köylülerin bir araya gelip bu 2500 dönüm arazinin tekrar meraya dönüştürülmesi için olur verdiler. Şimdi belediyeden köylünün almış olduğu bu kararın aynısının belediyenin de alması gerekiyor.

* Yani belediyenin mülkü olarak görünen aslında Hürriyet halkına, Hürriyet üreticilerine, Hürriyet köylüsüne ait olan 12 bön dönüm arazinin daha sonra Büyükşehir Belediye Yasasıyla adeta gasp edilen bu alanın şu anda tekrar köylünün kullanımına açılması için mera olarak değerlendirilmesini istiyorlar. Bu kadar açık. Yer halkın, belgeler var, alınmış. Kadastro gelmiş devlet adına bunu hazineye kaydetmiş. Ama yer çiftçinin parası ödenmiş. Ziraat bankasında dekontları var. Şimdi diyoruz ki biz Karacabey Belediyesi, Büyükşehir Belediye, kanun yapıcılar yani biz siyasetçiler şu ana kadar satılmayan hatta satılmışta olabilir bunlar tekrar amacı dışına çıkarılmadıysa çiftçiye iade edilsin.”

Hürriyet köylüleri daha önce de, arazilerinin satılmasına tepki göstererek, AKP’li Karacabey Belediyesi önünde eylem yapmışlardı.