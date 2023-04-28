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KPSS’ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yapılan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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KPSS’ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin 2011 KPSS sorularını usulsüz şekilde önce alarak sınava girdikleri, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında KPSS’ye mensuplarını hazırlamak amacıyla örgütün mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları belirlendi.

Buralarda “ev abiliği” yaptıklarına dair haklarında etkin pişmanlık beyanları, mahrem imam irtibatı ve ardışık arama kaydı bulunduğu tespit edilen 4 kişi ile ByLock kullandığı belirlenen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde başlatılan operasyon devam ediyor. (AA)

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