Kredi için kefil aradılar, alçaktan uçan kuşları şikayet ettiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkent 153 Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen ilginç ve farklı taleplerle karşılaşıyor. 153'e ulaşan vatandaşların istekleri arasında kredi için memur kefil talebi de, alçaktan uçan kuşlar için şikyati de yer aldı.

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ABB’nin çağrı merkezi, kentle ilgili şikayetlerin yanı sıra bankadan kredi çekmek isteyen bir kişinin “Memur kefil desteği verebilir misiniz?” talebi gibi ilginç taleplerle de karşılaşıyor. Bunun dışında “Posta kutumu, su faturam gelmiş mi diye kontrol eder misiniz?” gibi farklı istekler de iletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerine göre, çağrı merkezi en yoğun saatlerini 07.30-10.00 ile 15.30-20.30 arasında yaşıyor. Bu yıl içinde 3 milyon 123 bin 369 çağrı alınmış, bunlardan 962 bin 147’si başvuru olarak kabul edildi ve 956 bin 235’i çözüme kavuşturuldu..

Başvurular arasında EGO otobüs seferleri, asfalt, sosyal yardım talepleri ve su sayacı pillerinin değiştirilmesi gibi konular öne çıkıyor. Vatandaş memnuniyet oranı ise yapılan bir ankete göre yüzde 94,54 olarak belirlendi.

GÜLÜMSETEN TALEPLER

Çağrı merkezi zaman zaman ilginç ve gülümseten taleplerle de karşılaşıyor. Örneğin, bankadan kredi çekmeyi düşünen bir Ankaralı, “Memur kefil desteği verebilir misiniz?” diye sordu. Bir diğer ilginç talep ise “Çok ses çıkarıyorlar. Alçaktan uçan kuşları toplayıp kontrol altında tutabilir misiniz?” şeklinde geldi.

Başka bir vatandaş, “Herkesin su faturası gelmiş ama benim ki gelmemiş.” diyerek su faturası kontrolü talep etti. Bir yaşlı kişi ise komşusunun duman göndererek kendisini zehirlemeye çalıştığını öne sürdü ve zabıtanın gönderilmesini istedi. Ayrıca, sahipsiz köpeklerin bakımı için arayan bir kişi de “Bizim mahallenin sokak köpeklerinin tüyü çok uzun ama diğer mahalledeki köpekler çok bakımlı. Bizim mahalledeki köpeklerin de tüylerinin kesilmesini istiyorum.” dedi.