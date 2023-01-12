Kredi Yurtlar Kurumu borcunu ödemeye gidenlere gecikme zammı şoku

Milyonlarca öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin Meclis’ten yasa geçmesine rağmen, borç ödemeye giden milyonlarca genç anapara dışında kendilerinden istenen ‘gecikme zammı’ karşısında hayal kırıklığı yaşıyor.

Kemal ATLAN

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KYK borçlarında gecikme zamlarının silinmesini isteyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Meclis'ten yasa geçirdik. KYK borçlarında sadece anapara alınacaktı! Ama bakın anapara dışında gençlere gecikme zammı çıkarılmış. Faizin adı gecikme zammı olmuş, gençlerin borcu katlanmış. Gençlerimizin hayallerini çalan bu düzeni değiştireceğiz” dedi.

“GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI OLMUŞ”

Milletvekili Çakırözer, öğrenim kredisi borçlarında anapara dışında borçlulardan gecikme zammı alındığını belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Meclis'ten geçen yasaya rağmen KYK kredisi borçlularından anapara dışında gecikme zammının alındığını belirten Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak şu çağrıyı yaptı:

“Ülkemizde 3 milyon öğrenci KYK kredisi kullandı ya da kullanmakta. Hepsi de ödeme güçlüğü içinde! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrıları sonrası iktidar çıktı ‘Milyonlarca gencin KYK borç faizlerini siliyoruz' dedi. Meclis'ten yasa geçirdik, gençler sadece anaparayı ödeyecekti. Ama işte, Eskişehir’de ve ülkenin dört bir yanında vergi dairelerine giden gençlerimiz şok yaşıyor. Hayal kırıklığı yaşıyor!

Bırakın faizin silinmesini, yeni yeni borçlar çıkarılmış, toplam borçları katlanmış. İşte, elimde belgesi; 8 bin liralık borç 9 bin lira olmuş, 7 binlik borç 12 bin lira olmuş, 15 binlik borç 20 bin lira olmuş. ‘Sildik' dediğiniz faiz, olmuş gecikme zammı. Böyle rezalet olabilir mi! Üniversitelerden mezun milyonlarca gencimiz zaten işsiz, binlercesine bu borçlar nedeniyle haciz gitti.”

“İKTİDARIMIZDA BU VİCDANSIZ DÜZENE SON VERECEĞİZ!”

Gençlerin umutlarının yok edildiğini söyleyen Çakırözer, “Milyonlarca gencin umutlarını yok ettiniz! Şimdi de gençlere bir de yalan söylüyorsunuz! Milyonlarca gencimize sözümüz olsun: İktidarımızda faizmiş, gecikme zammıymış oyunları son bulacak! Gençlerimizi işsiz bırakan okumak için kredi aldı diye haciz gönderen, onların geleceğini çalan bu ahlaksız, vicdansız düzene son vereceğiz” dedi.

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