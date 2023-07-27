Kreş ücreti cep yakıyor, kadınlar iş bırakıyor

Yüksek kreş ücretlerinin çalışan anneleri zorladığını kaydeden CHP’li Kış, kadınların çareyi iş hayatını terk etmekte bulduğunu söyledi.

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Cem YILDIRIM

Devlet kreşlerindeki yetersiz kontenjan ve özel kreşlerin fiyatlarındaki fahiş artış aileleri vurdu. Özel kreşlerin fiyatları yıllık 20 bin liraya kadar çıktı. Artan kreş fiyatlarını TBMM gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, çalışan annelerin yüksek ücretleri ödeyemediği için iş bırakmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

Kış “Özel kreşler bir yana resmi kurumlara bağlı kreşlerin fiyatları bile oldukça yüksek. Avrupa ülkelerinde kadınların iş hayatına katılımının desteklenmesi amacıyla kreş ve çocuk bakım hizmetlerine teşvikler sunuluyor. Genel seçimler sonrası, ülkemizde giderek derinleşen ekonomik krizden en fazla kadınlarımız etkileniyor” dedi.

Kış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na verdiği önergede şu soruları yöneltti:

– Asgari ücretin üzerine çıkan kreş fiyatlarına ilişkin Bakanlık olarak bir inceleme başlatmayı düşünüyor musunuz? Kreş fiyatlarının makul düzeyde tutulmasını sağlamak için almayı düşündüğünüz önlemler nelerdir?

ARTIŞ ORANINI SORDU

-Son 5 yıl içerisinde Türkiye genelinde kreş fiyatlarındaki artış oranları nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı bir araştırma var mıdır?

-Yüksek kreş maliyetleri sebebiyle, kadınların iş hayatına katılımı zorlaşmakta iken çalışan kadın sayısında büyük düşüş yaşandığı uyarısı yapılmaktadır. Kadınların iş hayatına katılımını artırmak üzere Bakanlığınızın yaptığı projeler var mıdır?

-Avrupa ülkelerinde kadınların iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla kreş ve çocuk bakım hizmetlerine yönelik çeşitli teşvikler ve destekler sunulmakta iken Bakanlık olarak bu tür uygulamaları Türkiye'de de hayata geçirme planınız var mıdır?