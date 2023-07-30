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Kayıp Süleyman’ın cesedine 8 saat sonra ulaşıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kaybolan Süleyman Sancar'ın (7), 8 saat sonra sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Yayınlanma: 10:39 - 30 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Kayıp Süleyman’ın cesedine 8 saat sonra ulaşıldı

Burdur’da babası ile küçükbaş hayvan satın almak üzere dün Ulu Cami Mahallesi’ne giden Gölhisar Antalyaspor Futbol Okulu öğrencisi Süleyman Sancar, saat 10.00 sıralarında ortadan kayboldu.

SU KANALINDA CESEDİ BULUNDU

Tüm aramalarına rağmen çocuğunu bulamayan İzzet Sancar, oğlunun bölgedeki Yapraklı Barajı sulama kanalına düşmüş olabileceği düşüncesiyle ihbarda bulundu. AFAD, Gölhisar Belediyesi Arama- Kurtarma, Gölhisar Sulama Birliği ve sağlık ekipleri ile Antalya’dan Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği dalgıçları bölgeye sevk edildi. 8 saat süren arama çalışmaları sonucunda Süleyman Sancar’ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Dalgıçların çıkardığı Sancar’ın cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sancar’ın cenazesi, bugün Hacı Hasan Camisi’nde kılınan namazın ardından Konak Mahallesi Horzum Mezarlığı’na defnedildi. (DHA)

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