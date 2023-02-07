Küçük Umay, hamile annesi ve babası birlikte enkazdan çıkarıldı

Depremde müdahalenin geciktiği yardım çığlıklarının yüksekliği Hatay’a, AFAD’ın yönlendirdiği İBB arama-kurtarma ekipleri dün gece yarısı ulaştı İBB ekiplerinin hamile bir kadını, eşi ve Umay isimli küçük kızları ile birlikte sağlıklı şekilde enkazdan çıkarma görüntüleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşıldı.

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Türkiye'yi sarsan deprem faciasının ardından bölgeye binlerce arama-kurtarma ekibi yardıma koştu. İBB ekipleri de AFAD tarafından Hatay'a gönderildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Hatay'daki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece yarısı ekiplerin Hatay'a ulaştığı saatte paylaşımda bulunan İmamoğlu “İBB arama kurtarma ekipleri afet bölgesinde. Hatay'a ulaşan ilk ekibimiz 8 vatandaşımızı enkazdan sağ kurtardı. Hatay'da şu an 100 kişilik ekibimiz var. G.Antep'ten 108, Adana'dan 100 kişilik ekibimiz Hatay'a ulaşmak üzere. Bu gece İstanbul'dan 100 kişilik tim daha yola çıkıyor” dedi.

Ekipler, hamile bir kadını, eşi ve Umay isimli küçük kızı ile birlikte enkazdan kurtardılar. Umay'ın kurtarılma anları İmamoğlu tarafından “Güzel kızım Umay, kurtuluşun bir nebze de olsa içimizi ısıttı. Hatay'daki kurtarma ekiplerimizden güzel haberler geliyor. Takviye ekiplerimiz de yolda” sözleri ile sosyal medyadan paylaşıldı.

Enkazdan kurtarılan Orçun isimli çocuğa ekiplerin “içerde başka biri var mı” sorusuna verdiği “Bir babam, öldü annem” cevabı yürek sızlattı.