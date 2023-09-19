Kuduz alarmı: 3 köy karantinaya alındı

Artvin'in Arhavi ilçesinde ölen bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 3 köy karantinaya alındı.

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Artvin’de Arhavi ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde yaşayan bir köpeğin, sahibi M.G.’yi ısırıp başka bir köpekle boğuşmasının ardından ölmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından köpekten alınan numune, Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderildi. Yapılan incelemede ölen köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bu gelişmenin üzerine Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köylerini karantinaya aldı.

Ekipler üç köydeki sahipsiz köpeklerin toplanarak en yakın barınma merkezine götürülmesi, sahipli köpeklerin de aşılanması için çalışma başlattı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.G. hastanedeki tedavisinin ardından evinde gözetim altına alındı. (AA)

