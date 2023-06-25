“Kukla” operasyonlarında 371 şüpheliden 100’ü tutuklandı

Organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen "Kukla" operasyonlarında gözaltına alınan 371 kişiden 100'ü tutuklandı.

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Baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütüyle bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik operasyonlar 20 Haziran’da Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 371 şüpheliden 100’ü tutuklandı, 99 şüpheli hakkında adli tedbir kontrolü uygulandı, 172 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Halen firarda olan 34 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bin 45 fişek, 28 kesici/delici alet, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 4 balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 530 bin 950 lira, 7 bin 340 dolar ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. (AA)

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