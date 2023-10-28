Külliye’deki toplantıya 1.1 milyon lira harcandı

8. Aile Şurası, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bakanlık toplantı için bir firmaya 1 milyon 120 bin lira ödedi.

Deniz AYHAN

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8. Aile Şurası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ve “Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz” ana temasıyla 26-27 Ekim'de Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak 29 Ekim kutlamaları iptal edilirken, şuranın yapılması dikkat çekti. “Aile kurumunun güçlenmesi, değerlerin korunması ve karşı karşıya kaldığı tehditlerle mücadeleye dair sağlam bir vizyon geliştirebilmek amacıyla” toplanan şura, Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın açılış konuşmasını yaptığı şurada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBTİ+ bireyleri hedef aldı. Erdoğan, “Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT illet ittifakının malzemesi olsun, tepe tepe kullansınlar ama bizde bu yok” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 2 gün sürecek toplantı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. Bakanlık, şura organizasyonu için 5 Ekim 2023'te ihaleye çıktı. Konaklama, ulaşım ve toplantı organizasyonu gibi hizmetler için 17 Ekim 2023'te 1 milyon 120 bin TL'Lik sözleşme yapıldı.