Kuma cinayetinde gerekçeli karar açıkladı! Bir kız çocuğunun kuma hikayesi adliyenin tozlu raflarına kaldırıldı…

Henüz 14 yaşındaydı. O'nu kuma yapmayı kafasına koyan 7 çocuklu amcasının oğlu tarafından, bu isteği geri çevirdiği uzun namlulu silahla delik deşik edildi. Hastanede yaşamak için 138 gün daha direnebildi ama o savaşı da kaybetti. Katilin indirimsiz cezalandırıldığı dosyanın kapağı mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından kapandı.

Özgür CEBE

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Bismil'in Selamet Köyünde yaşayan evli 7 çocuk babası Aslan Karakaş (36), kuma olarak evlilik isteğini geri çeviren 14 yaşındaki amcasının kızı Emine'yi öldürmesiyle ilgili Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını tamamladı.

Kararda, sanığın takıntılı hali nedeniyle çocuğun okulu bırakmak zorunda kaldığı, küçük yaşta kuma olmak istemediği için sürekli sanığın tehdit ve tacizlerine maruz kaldığı vurgulandı.

HASTANEDEKİ YAŞAM İNADI 138 GÜN SÜRDÜ

Sanığın küçük kızı ve ailesini sürekli takip ettiği, olay günü de alışveriş için evden çıktıkları sırada içinde bulundukları aracın önünü kesip elindeki kalaşnikof tüfeği seri atış pozisyonuna getirdikten sonra rastgele taradığını belirten mahkeme, ağır yaralanan Emine'nin 138 günlük yaşam mücadelesini kaybettiğini belirtti.

KATİL, 5 AY SONRA TESLİM OLDU

Sanığın olaydan 5 ay sonra teslim olduğunu belirten mahkeme, tüm bilgi ve belgeler ışığında sanığın yaşı küçük çocukla evlenme isteğine olumlu cevap alamadığı için husumet beslediğini ifade etti.

Gerekçeli kararda, sanığın husumetinin olay günü pekişmesiyle ve o an aldığı kararla Emine ve ailesinin içinde bulunduğu aracı hedef alarak elindeki vahim nitelikli otomatik tüfeğin vasfını bilip, tetiğin her çekilişinde birden fazla atış yapıldığını idrak etmesine rağmen tetiğe birden fazla kez basıp çoklu atışla sadece Emine'yi değil, araç içinde bulunan annesi ve diğer iki kişiyi de öldürme kastıyla duraksamaya yer olmayacak biçimde hareket ettiği bildirildi.

“KENDİNİ SAVUNAMAYACAK ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİDİR”

Mahkeme gerekçeli kararında, sanığın öldürmeyi kafasına koyduğu andan itibaren düşünmeye elverişli makul bir süre geçtiği ve bu öldürme kararını ısrarlı şekilde sürdürüp planlayarak, hazırlık içinde işlediği somut ve net delillerle ortaya konulamadığından tasarlayarak işlediği iddiasının sabit görülmediğine vurgu yaptı.

Kararda, tasarlama suçuna dair delil bulunmadığı için sanık hakkında her ne kadar “Çocuğu tasarlayarak öldürmek” suçundan dava açılmış ise de, yargılama sonucunda sanığın işlediği suçun “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak çocuğu öldürmek” suçunu oluşturduğu bildirildi.

Küçük kızın annesi Nurcan ile araçtaki diğer iki kişinin de yaralanmamış olsalar bile vahim nitelikte silahla taradığı için bu kişilere karşı da “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Gerekçeli kararda olayın oluş şekli, vahameti de dikkate alındığında sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak mahkûmiyet hükmü kurulduğunu ve bu nedenle de hakkında iyi hal indirimini düzenleyen 62. Maddenin uygulanmadığının altını çizdi.

ÜYE HAKİM “TASARLAMA VAR” DİYEREK KARARA MUHALİF KALDI

Gerekçeli kararda, mahkemenin bir üyesi ise karara muhalefet şerhi yazdırdı.

Üye hakim cinayetin tasarlayarak işlendiği görüşünde olduğunu belirtti.

Muhalefet şerhinde, sanığın cinayet öncesinde de Emine ve ailesine yönelik açıkça ölüm tehdidi içeren mesajları, telefon incelemesinde yakınına mesaj gönderip “Seninle işim var” diyerek ilçeye gitmesine engel olması da dikkate alındığında sanığın kendisiyle evlenmediği taktirde Emine'yi öldüreceğine dair ailesine gönderdiği mesajlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, olayın tasarlanmış cinayet olması nedeniyle oy çokluğuyla alınan karara katılmadığını belirtti. Sanık istinaf mahkemesine başvurdu.