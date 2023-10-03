Kumarhaneye çevrilen apartmana ‘Maça’ operasyonunda 10 gözaltı

Ankara'da, kumarhane olarak kullanılan apartmana düzenlenen 'Maça' operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara İl Emniyet güçleri, bir kuruyemişçiye ait pos cihazlarından gece saatlerinde çok defa yüksek miktarlarda çekim yapıldığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda, bu cihazların Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı’ndaki bir apartmanın bodrum katında kullanıldığı belirlendi.

Polis, 30 Eylül gecesi adrese düzenlediği operasyonda, kumar oynattığı belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda, 1 para sayma makinesi, 100 dolar, 2 el telsizi, çok sayıda doküman ve aparat, 3 pos cihazı, 30 pos cihazı fişi, çok sayıda iskambil kağıdı ve pul ele geçirildi.

BİNALAR ARASI KAÇIŞ SİSTEMİ YAPMIŞLAR

Yapılan incelemelerde, kumar oynayanların bakiye miktarına göre dairelere yönlendirildiği, polis operasyonuna karşı cadde boyunca gözcü bekletildiği, binanın çevresi ve dış kapısının kamera sistemiyle izlendiği, kumar oynamaya gelen kişilerin kameradan tanınması üzerine kapıların açıldığı saptandı.

İlk kapı geçildikten sonra içeride demir sürgülü kapı olduğu tespit edildi. Kumar oynayanların kaçmasını kolaylaştırmak ve delilleri yok etmek amaçlı binalar arası geçiş yapıldığı, dairelerin kapılarının sürekli kapalı ve kilitli bırakıldığı, olası operasyonda daireler arası geçiş yapıp saklandıkları anlaşıldı. Kumar oynamaya gelen kişilerin banka veya kredi kartından çekim yapıp para yerine geçen pul satın aldıkları saptandı.

Operasyonda kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 4 bin 55’er TL idari para cezası uygulanırken; 10 şüpheli hakkında ‘Tefecilik’, ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’, ‘Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun’a muhalefet’ suçlarından adli işlem başlatıldı. (DHA)