Kumpasla içeri girmişti istihbaratın başına geçti
Emniyet ve yargı içindeki FETÖ’cü hakim, savcı ve emniyet görevlilerinin sahte ve uydurma iddialarıyla sözde "Balyoz darbe planı" davasında 3 yıl hapis yatan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'na atandı.
FETÖ'cü hainlerin sözde Balyoz darbe planı uydurmasıyla henüz Binbaşı rütbesindeyken 11 Şubat 2011'de tutuklanan Gökhan Çiloğlu, Mamak Askeri cezaevinde 3 yıl hapis yattı ardından İstanbul Özel yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanıp 16 yıl hapisle cezalandırıldı.
CEZAEVİNDE HUKUK FAKÜLTESİNİ KAZANDI
Özgürlüğü elinden alınan Çiloğlu, maruz kaldığı bu hukuksuzluğa karşı hukuk okumaya karar verdi.
Cezaevindeyken üniversite sınavlarına hazırlanan Gökhan Çiloğlu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.
KUMPAS İFTİRASINDAN AKLANIP ALBAY OLDU
17/25 Aralık 2013'te FETÖ'cü hainlerin özel yetkili mahkemeler üzerinden binlerce kişiyi mağdur ettikleri anlaşılınca bu mahkemeler kapatıldı.
Sözde Balyoz planının da uydurma bir kumpas davası olduğu anlaşılınca Gökhan Çiloğlu hakkındaki mahkûmiyet kararı kaldırılarak beraat kararı verildi.
3 yıl süren esaretin ardından özgürlüğüne kavuşan Çiloğlu, daha sonra beraat edip maruz kaldığı iftiradan aklandı.
ART ARDA GELEN TERFİLERDEN SONRA İSTİHBARATIN BAŞINA GETİRİLDİ
Hakkındaki beraat kararının kesinleşmesinden sonra görevine iade edilen Gökhan Çiloğlu, kısa süre sonra yarbaylığa ve ardından albaylığa terfi ettirildi.
Türkiye'nin Amerika Washington Büyükelçiliği’nde İçişleri Bakanlığı Askeri Müşavirliği görevini yürütürken iki yıl önce Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına atanan Gökhan Çiloğlu, son kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı görevine getirildi.