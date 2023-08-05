Kundakçı seyis çıktı
Veliefendi Hipodrumu kundakçısı bir köprünün altında yakalandı.
Velifendi Hipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Polis, güvenlik kamerasından yola çıkarak S.D.’yi gözaltına aldı.
S.D.’nin seyis olarak çalışmaktayken 1 yıl önce işten çıkarıldı belirtildi.
Şüpheli S.D.’nin saat 08.15 sıralarında olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü altında yakalandığı kaydedildi.
İstanbul Bakırköy'de dün akşam saatlerinde Bakırköy Veliefendi Hipodromu önünde park halindeki yarış atı taşıyan 5 kamyonetin yanmasının ardından önce hipodromun karşısındaki otluk alanda, ilerleyen saatlerde ise Zeytinburnu Fikret Yüzatlı Caddesi'nde, hipodromun karşısında bulanan metruk bir binada yangın çıkmıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu farklı noktalarda çıkan yangınlar söndürülmüştü.