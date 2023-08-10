Kupa törenine damga vurmuştu, o vali de merkeze alındı

57 ilin valisinin değiştiği Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Emin Yetim'i iterek kupayı elinden alan ve göreve geldikten hemen sonra şeyhlerle toplantı yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da merkeze çekildi.

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15 Mayıs 2022'de Sivas Valiliği'nden Şanlıurfa'ya atandıktan hemen sonra kentteki şehyler ile bir araya geldiği için eleştirilen Ayhan, daha sonra da Şeyh İzzettin Akasan'ı ziyaret etmiş ve yine eleştirilerin hedefi olmuştu.

HAFIZALARA KAZINAN GÖRÜNTÜLER

Ayhan'ın ismi, Şanlıurfaspor kapanmak üzereyken kulübü teslim alarak şampiyonluk potasına soktuktan sonra İYİ Parti'den Şanlıurfa Milletvekili adayı olan Emin Yetim'in elinden seramoni sırasında kupayı alıp kendisini itmesiyle gündeme gelmişti.

Vali Ayhan'ın bu hareketi her kesimden büyük tepki görürken, törende itilen ve elinden kupa alınan Emin Yetim tepkisini, “Şanlıurfaspor'un şampiyon olması için siz değerli hemşerilerime söz verdim. Bu sözün yerine getirilesi için gövdemi taşın altına koydum. Bugün şampiyonluk kutlamasında hepinizle beraber bu sevinci yaşadığım esnada, ilimizin valisi Salih Ayhan'ın kişisel hırslarına yenilerek, 85 milyonun önünde şahsıma yönelik yaptığı saygı dışı hareketi, kamunun vicdanına bırakıyorum” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

“SEN ELEMAN KALACAKSIN”

Olaydan sonra sosyal medya hesabından Vali Ayhan'ı kutlayan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise, “Şanlıurfamızın bu coşkusuna gölge düşüren, devlet aklı ve adamlığından nasibini almamış Vali Salih Ayhan'ı kınıyorum. Bu makamlar geçicidir Salih Bey. Mesele, milletin kalbine nakş olabilmektir. Emin Başkan efsane, sen ise her zaman eleman olarak hatırlanacaksın. Devlet olabilmek için millete hizmet gerek, siyasete aparat değil” paylaşımı yapmıştı.

AKP'YE YAKINDI AMA…

12 Mayıs 2022'de Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Sivas Valiliği'nden Şanlıurfa Valiliği'ne atanan Salih Ayhan'ın iktidar partisine yakın olmasına karşın yaklaşık 15 ay sonra görevden alınması kentte şaşkınlıkla karşılandı. Şanlıurfalılar, “Bariz bir şekilde iktidara yakınlığını gizlemeyen Ayhan son seçimlerden hemen sonra Ankara'ya giderek sadece AKP milletvekillerini ziyaret ederek bu yakınlığını bir kez daha göstermişti. Tayini şaşırtıcı oldu ama tahminimiz tüm kenti kucaklayamama handikabının olumsuzluğu nedeniyle merkeze çekildiği yolunda” yorumunu yaptı.