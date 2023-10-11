Kupon arazinin planları 3 kez iptal edildi, 4’üncü plan geldi

Atatürk Havalimanı’nın yanı başında bulunan Bakırköy Polis Eğitim Merkezi’nin dev arazisini, rezidans ve AVM imarına açan imar planları mahkeme tarafından 3 kez iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, küçük değişiklikler ile kupon araziye 4’üncü kez plan yaptı.

Özlem GÜVEMLİ

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AVM ve rezidans imarına açılan Bakırköy Polis Eğitim Merkezi'nin yaklaşık 60 bin metrekarelik arazisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan 2017, 2019 ve son olarak da 2021 tarihli imar planları, 3 kez mahkeme tarafından iptal edildi.

3 kez plansız kalan kupon arazi için bakanlık 4'üncü kez imar planı değişikliği hazırlayarak askıya çıkardı.

Plan değişikliği açıklama raporunda hazırlanan yeni imar planında mahkeme kararında iptal edilen gerekçelerine göre çalışma yapıldığı kaydedildi.

“GÜNCEL GÖRÜŞ YOK”

Mahkemenin iptal gerekçelerinde belirtilen “Nazım imar planında ticaret kullanımına ilişkin alt ölçekli planı yönlendirici ve sınırlayıcı bir karar üretilmemiş olduğu, ticaret kullanımı için belirlenen orana yönelik dayanak belirtilmediği, ilgili kurumlardan güncel görüş alınmadığı, kaldırılan park alanı yerine hizmet etki alanı içinde bu fonksiyonda yeni bir alanın ayrılmadığı” gerekçelerinin yerine getirildiği aktarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden güncel kurum görüşü alınarak kararların revize edildiği belirtildi.

YÜKSEKLİK SINIRI 78 METRE

Plan sınırlarının genişletildiği, alandaki mevcut ağaç topluluğu bulunan tescil harici yani hiçbir mülkiyete konu olmayan alanın park olarak planlandığı kaydedildi.

Kaldırılan park alanı yerine ek olarak 4 bin 654 metrekare park planlandığı belirtildi. Yeni planda yaklaşık 46 bin metrekare ticaret konut alanı olarak ayrıldı.

Yükseklik deniz seviyesinden itibaren 78 metre oldu. Burada rezidanslar ve AVM yapılabilecek.

Alanda bin 50 kişilik nüfusun yaşaması öngörülüyor. Plana göre arazinin geri kalanı sosyal tesis, hastane inşa edilecek.

İNŞAAT TAMAMLANMAK ÜZERE

Arazinin 3 kez plansız kalmasına karşın alanda inşaatlar durmadı ve tamamlanma aşamasına geldi. Emlak Konut GYO, “Şevketiye Florya Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi” ihalesini alan yüklenici Mustafa Ekşi İnşaat ile 29 Eylül 2020 tarihinde 315 milyon 800 bin TL bedel ile sözleşme imzalamıştı.

Emlak Konut Florya Evleri'nin geçici kabulü de 13 Mart 2023'te onaylandı. Emlak Konut Florya Evleri'nde 182 adet konut, 60 adet villa ve 12 adet ticari ünite şu an satışta.

2010 YILINDA KADERİ DEĞİŞTİ

Bakırköy Şevketiye Mahallesi'ndeki 59 bin 755 metrekarelik arazi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Eğitim Merkezi olarak kullanılırken emniyetin lojman ihtiyacını karşılamak üzere elden çıkarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve TOKİ arasında 2010 yılında protokol imzalandı. Arazi TOKİ tarafından satın alındı ve mülkiyeti 2015 yılında TOKİ'ye geçti.

2017'de Emlak Konut GYO ve TOKİ arasında yapılan protokol ile arazi Emlak Konut'un tasarrufunu geçti. Ve 2017'den bugüne gelen planlama süreci başladı.