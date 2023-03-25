Kuraklık korkutan seviyeye ulaştı, halka tasarruf çağrısı geldi

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor. Son olarak Edirne'de halka tasarruf çağrısı geldi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yaptığı açıklamada ise dikkat çekti.

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Her geçen gün artan kuraklık yeni tedbirleri de beraberinde getiriyor. Edirne’de su kaynaklarının azalması yetkilileri de harekete geçirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin içme suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Gürkan, şunları söyledi:

“CİDDİ BİR PROBLEM”

*Keşan’da Kadıköy Barajı yüzde 3 seviyelerine düşmüş. Bizim de geçtiğimiz yıllarda Kayalıköy Barajı yüzde 3’ler seviyesine düşmüştü. Gerçekten temiz içme suyu kullanma suyu sağlıklı su, ciddi bir problem.

*Bu yüzden başta Trakya olmak üzere bir su havzası olan ülkede çok ciddi tedbirler almamız gerekiyor. Edirne’de daha önce 50 metrede içme suyuna ulaşıyorduk. Geçtiğimiz yıl bu rakam 150-180 metrelere indi.

“BELKİ 300-400 METREYE İNECEĞİZ”

*Şimdi tekrar 3 tane kuyu açmayı planlıyoruz, tahminim benim 300 belki de 400 metreye ineceğiz. Baktığımızda ana içme suyumuzun yüzde 70'ini karşıladığımız yer, 58 kilometre mesafedeki Kırklareli Kayalıköy Barajı, orada 20 milyon metreküp su alacağımız var.

*Kayalıköy Barajı'nın kapasitesi 140 milyon metreküp ama bugün itibarıyla yüzde 38’i dolu, orada şu an 53 milyon metreküp su var. Kayalıköy Barajı'nın bir diğer kullanım amacı da o bölgedeki tarımsal amaçlı sulamada kullanılması.

*Yine bizim yedek rezervimiz Süloğlu Barajı, kapasitesi 43 milyon metreküp, şu anda yüzde 71’i dolu ama Süloğlu çok eski bir baraj oradan mecbur kalmadıkça su almıyoruz.

“SUYU TASARRUFLU KULLANMALARI ÇOK ÖNEMLİ”

*Kentimize yine su sağladığımız 13 tane içme suyu kuyumuz var ama suyu buradan çıkardığımızda elektrik maliyetimiz artıyor. Bu açıdan mecbur kalmadan buradan su kullanmak istemiyoruz ama 13 olan kuyu sayımızı tedbir olarak 16’ya çıkaracağız.

*Kayalıköy Barajı'nın suyunun azalmasına karşılık tedbir olarak. Paşaçayırı içme suyu kuyularımızdan geçtiğimiz yılarda 600'lük bir hatla depolarımıza basıyorduk.

*Suyu ne kadar çıkardığını önemli ama yakın hatlarınız da önemli, o çıkardığınızı taşıyabilecek misiniz? Bir ay önce bitti o 600'lük hattın yanına bir tane daha 700'lük hat ekledik. Yani günlük içme suyu ihtiyacımızın yüzde 70'ini depolara taşıyabileceğimiz bir sistem oluşturduk.

*Mutlaka vatandaşlarımızın mümkün olduğu ölçüde gerek evlerde gerek işyerlerinde suyu tasarruflu kullanmaları çok önemli.

KULLANIMA KISITLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Edirne’nin Keşan ilçesinde 2,5 aylık içme suyu kaldığı belirtilmişti. Yaşananların ardından su kullanımında kısıtlama kararı alınmıştı.

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