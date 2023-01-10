Kur’an kursunda istismar ve işkence! Tahliye isteği reddedildi

Erzurum'da, yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla kurs yöneticisi ve hizmetlinin işkence suçundan 96 yıldan 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, sanıkların tutukluk hallerinin devamına, psikolog ve bazı tanıkların dinlenmesine karar verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Palandöken ilçesindeki Hacı Bahattin Evgi Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa’nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine aile, 2 Aralık 2021’de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Hakan Aslankafa’yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.’nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, 1 gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

7 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

Aslankafa hakkında 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 13 çocuğa da işkence ve eziyet ettiği gerekçesiyle 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca Kurs Müdürü Nuhi Karababa ve hizmetli Uğur Güngör hakkında da 14 çocuğa işkence suçundan 1inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

CEZA FAZLA BULUNDU

Hakan Aslankafa, 31 Mayıs 2022’de cinsel istismar suçlamasıyla 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada 119,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karar, çocukların duruşma salonunda dinlenmediği, eksik tanık dinlendiği ve sanığa verilen cezanın fazla olduğu gerekçesiyle istinaf mahkemesince bozuldu.

DAVAYA DEVAM EDİLDİ

Yönetici Nuhi Karababa ve hizmetli Uğur Göngör’ün 14 çocuğa işkence suçundan Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Karababa ve Göngör ile mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar Güngör ile Karababa çocuklar ve ailelerin verdiği ifadelerinin çelişkili olduğunu üzerine atılı olan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Karababa ve Göngür’ün tutukluluk hallerinin devamına, dosyadaki psikolog ve bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 31 Ocak’a erteledi. (DHA)