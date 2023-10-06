Kur’an okumaya gitti, çıkan kavgada kafa atıp öldürdü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, camide cep telefonundan video izlemesi nedeniyle yaşanan kavgada bir kişinin ölümüne sebep olduğu suçlamasıyla tutuklanan Selahattin Yıldız (31) hakkında 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara’da meydana gelen olay, 16 Mart’ta meydana geldi. Camide cep telefonuyla video izleyen Selahattin Yıldız’a tepki gösteren Özer Karadaş, başlayan tartışma sonrasında kavga dışarıda devam etti. Kavga esnasında Selahattin Yıldız, Özer Karadaş’a kafa atarak darbe vurdu. Aldığı darbe sonucu yere yığılan Karadaş, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Selahattin Yıldız, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Selahattin Yıldız hakkında “kasten yaralama” suçundan 3 yıl, “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan ise 18 yıl olmak üzere toplamda 21 yıl hapis cezası talep edildi.

KUR’AN OKUMAK İÇİN GİTTİ, KAFA ATIP ÖLDÜRDÜ

Selahattin Yıldız ifadesinde, Özer Karadaş’ı tanıdığını ancak aralarında herhangi bir husumet olmadığını belirterek, olayın yaşandığı camiye Kur’an okumak amacıyla gittiğini, ancak tartışmanın, Karadaş’ın kendisine müdahale etmesiyle başladığını anlattı. Yaşanan arbede sırasında Karadaş’ın kendisine hakaret ettiğini ve tehditlerde bulunduğunu öne süren Yıldız, kavga esnasında Karadaş’a kafa attığını, ancak bu darbenin ölümle sonuçlanacağını tahmin etmediğini belirtti.

Duruşmada tanık olarak ifadesine başvurulan caminin imamı S.B. ise, Özer Karadaş’ın camide Kur’an okurken Selahattin Yıldız’ı cep telefonu kullanmaktan vazgeçirmeye çalıştığını ve ardından dışarıda bir tartışma yaşandığını anlattı.

Mahkeme, Selahattin Yıldız’ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Cami bahçesinde kan donduran olay