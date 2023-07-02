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Kurban Bayramı bilançosu: 17 bin 774 trafik kazası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı boyunca 17 bin 774 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.

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Kurban Bayramı bilançosu: 17 bin 774 trafik kazası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı’nda meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı:

“Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz. Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere #SağlıklaVarın”

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