Kurban pazarında son gün umudu

Bahçelievler'de kurulan kurban pazarında satıcılar hayvanlarını bir an önce satmak için hafta sonunda yoğunluk beklerken, alıcılar da son günlerde yapılan olası indirimlere umut bağlıyor.

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Kurban bayramına sayılı günler kala Bahçelievler’de kurulan hayvan pazarındaki sakinlik dikkat çekti. Pazardaki satıcıların bazıları hayvanlarının bir kısmını sattığını belirtirken, geçen bayramlara göre yoğunluğun azaldığını ve hafta sonundan umutlu olduklarını dile getirdi. Kurban pazarında fiyat araştırması yapan alıcılar ise son günlerde yapılan olası indirimlere umut bağladı.

“BİTİREMEZSEM, KASABA VERECEĞİM”

Kastamonu’dan gelen hayvan satıcısı Hüseyin Şalkam, “24 tane hayvanla geldim ama şu an sadece 8 tane satabildim, bir haftadır buradayım. Hafta sonu geçen seneye göre yarıya yakındı ama bu hafta sonu canlılık bekliyoruz. 80 bin ile 160 bin liraya kadar fiyat aralığımız var. En büyük hayvanım 1 tona yakın, 160 bin liraya satışta. Bitiremediğim takdirde memlekete götürüp kasaba vereceğim, başka çarem yok. Geçen sene arefeden önce bitirmiştik, bu sene bayrama kalacağımızı düşünüyorum” dedi.

“HAFTASONU CANLILIK OLUR”

Tokat’tan gelen satıcı Mehmet Çamkıran, “Satışlarımız iyi, şu anda hemen hemen yarı yarıya sattık. Daha bir haftamız var, bekliyoruz. Hafta içi olduğu için şu anda herkes işte ama hafta sonu canlılık olur. Büyükbaş hayvanlarımızda; tosunlarda ortalama 60 bin lira ile 140 bin lira arasında değişiyor. Canlı kilosuna göre, ağırlığına göre, müşterimiz geliyor alıyor. Hayvan kalmaz bu pazarda” diye konuştu. Kurbanlık almak için pazara gelen Ahmet Çelik ise “Ortaklar adına geldim, piyasaya baktım. Birazcık bütçemizi aşıyor, bütçemizin üzerine çıkıyor. Biz geçen sene 8-9 bine bir hisse alıyorduk. Şu anda ortalama 13 ile 15 bin arası bir hisse alabiliyoruz. Şu anda son günü bekleyenlerden değilim. İlk kez geldim, hissedarlar adına geldim. Şu anda alabileceğimiz hayvan 100-120 bin arasında. Ortaklarımızla görüşeceğiz, bütçemize uyarsa gireceğiz. Bütçemizi aşarsa küçük koyun ile yetineceğiz” ifadelerini kullandı.

“NİYETİMİZ BAYRAMA 2 GÜN KALA ALMAK”

Son günleri bekleyerek kurbanlığı daha ucuza almak istediklerini belirten Hasan Deniz, “6 arkadaşız, şimdi geldik. Çadırları dolaşacağız. Bazısı 95 diyor, bazısı 115 diyor. Ama biz çok yüksek görüyoruz bu fiyatları. 6 kişiye göre bizim aklımızdan 90 bin geçiyor. 90 bini bulmak zorundayız ve bulacağız. Fiyatlar çok yüksek. Bizim az da olsa alma gücümüz var ama hiç alamayanlar, gücü yetmeyenler var, onlar ne yapacak. Şu anda çok da satış yok, hayvanların çoğu çadırlarda duruyor. Gördüğüm kadarıyla müşteri de yok. Bakalım şimdi fiyatlarda indirim olacak mı? olmayacak mı? Şu anda anlaşamazsak zaten niyetimiz bayrama 2 gün kala almak. Çünkü o zamana kadar sattıklarını satıyorlar, geri kalanlar ellerinde kalıyor. Geri götürme imkanı da olmuyor. Geri götüremez çünkü 20-30 bin kamyon parası veriyor. Götüremeyince mecbur kalıyor mezbahaya veriyor” şeklinde konuştu. (DHA)

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