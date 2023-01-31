Kürekle köpekleri öldürmüşlerdi: Suça meyilli değillermiş

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ile Sefa Çakmak'a (28) 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanması geri bırakılması kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçede, sanıkların suça meyilli kişiliğe sahip olmadıkları ve pişman olduklarını dile getirdiklerine yer verildi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık teknisyeni Murat Bacak’ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak’ın da hayvanı sürükleyip götürmesine dair görüntüler, geçen yıl 24 Kasım’da sosyal medyada paylaşıldı. Aynı yıl 16 Kasım’da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada Murat Bacak ve Sefa Çakmak, ‘Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Bacak ve Çakmak hakkında, 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede, olayın nasıl yaşandığı anlatıldı. Ölen köpek için ‘can dostumuz’ vurgusu yapılan iddianamede, “Hayvan barınağında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin 11 saniyelik görüntüde işçi olarak çalışan şüpheli Murat Bacak’ın, elinde bulunan kürekle 3 defa sert şekilde köpeğe vurduğu, yine aynı yerde çalışan diğer şüpheli Sefa Çakmak’ın, köpeği yakalama aparatıyla tuttuğu ve hayvanın kaçmasına engel olduğu, Murat Bacak’ın köpeğe 3 defa kürekle vurduktan sonra, köpeğin hareketsiz şekilde yere yığıldığı, Sefa Çakmak’ın hareketsiz kalan köpeği sürükleyerek kenara doğru çektiği görüntülerde köpek tarafından yapılan bir saldırı olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

1’ER YIL 3’ER AY HAPİS

Sanıklar Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 2 Ocak’ta görülen ilk duruşmada tahliye edildi. 20 Ocak’taki 2’nci duruşmada ise mahkeme heyeti, Murat Bacak ile Sefa Çakmak’a 1’er yıl hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra bu cezayı ‘nitelikli hal’den 1’er yıl 6’şar aya çıkarttı. Sanıkların pişmanlık duyması nedeniyle cezayı 1’er yıl 3’er aya indiren heyet, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.

GEREKÇE AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında verilen kararın gerekçesini açıkladı. Kararda, “Sanıkların atılı suçtan alt sınırdan uzaklaşılmak için cezalandırılmalarına, Murat Bacak ve Sefa Çakmak’ın adli sicil kayıtlarında sabıkalarının bulunmadığı, Bacak ve Çakmak’ın aşamalarda alınan savunmalarında üzerlerine atılı suçu kabul ettikleri ve eylemleri nedeniyle pişmanlıklarını dile getirdikleri, sanık Bacak ve Çakmak’ın rehabilitasyon merkezinde ya da dışarıda herhangi bir suça karıştığına ya da rehabilitasyon merkezinde hayvanlara konu eyleme benzer başka eylemleri olduğuna dair bir beyan ya da belgenin dosyaya yansımadığı, bu itibarla sanıkların suça meyilli bir kişiliğe sahip oldukları kanaatine varılmadığı, ayrıca cezaevinde tutuklu olarak kaldıkları süre de göz önüne alınarak sanıkların bir daha suç işlemeyecekleri hususunda olumlu bir kanaate varılmıştır” denildi. (DHA)

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