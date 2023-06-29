Küresel Barış Endeksi’nde Türkiye 147’nci sırada

Endekse göre “en barışçıl ve huzurlu’ ülke İzlanda. 163 ülke arasında sonuncu sırada Afganistan yer aldı. Türkiye, 147’nci sırayı İran’la paylaştı.

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Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) 2023 Küresel Barış Endeksi'ni açıkladı. 163 ülke arasında 147'nci olan Türkiye, bu basamağı İran'la paylaştı. Türkiye, 36 ülkenin bulunduğu Avrupa kategorisinde ise en son sırada yer aldı.

Endeks yurt içi ya da yurt dışındaki çatışmalardaki ölümler, cinayet oranı, silahlanma seviyesi, silah ihracatı, terör, siyasi istikrar ve mahkûm sayısı gibi faktörlerin yer aldığı 23 göstergeden oluşuyor. Endeksle birlikte yayımlanan raporda “ABD, Rusya ve Çin gibi büyük güçlerin yanı sıra artık Türkiye, Suudi Arabistan ve İran gibi bölgesel aktörler de kendi yakın çevrelerinin dışında rol oynamak için daha istekli bir hâl aldılar” ifadesi yer aldı. Ayrıca Türkiye için “Sadece Suriye ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda olduğu gibi yakın çevresinde değil, Somali ve Libya gibi daha uzak yerlerde de nüfuzunu artırma çabasında” yorumu yapıldı.

En huzurlu 10 ÜLKE

1 İzlanda

2 Danimarka

3 İrlanda

4 Yeni Zelanda

5 Avusturya

6 Singapur

7 Portekiz

8 Slovenya

9 Japonya

10 İsviçre

Savaştaki ülkeler dipte

155 Sudan

156 Somali

157 Ukrayna

158 Rusya

159 Kongo

160 Güney Sudan

161 Suriye

162 Yemen

163 Afganistan

Türkiye'nin Etiyopya, Ukrayna ve Mali dahil 20'den fazla ülkeye insansız hava aracı (İHA) ihraç ettiğine dikkat çekilirken silah ihracatının 2022'de yüzde 72.7 büyüdüğü belirtildi. “Avrupa, Ortadoğu ve Kafkaslar'ın kesiştiği stratejik konumu, Türkiye'yi bölgedeki etkili bir güç yapıyor” denildi. (AA)