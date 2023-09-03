Kürşat Zorlu’dan Kerkük açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kerkük’te yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kerkük’teki endişe verici olaylar sonrasında Genel Başkanımız sayın Meral Akşener gün boyunca süreci yakından takip ederek girişimlerde bulunmuş ve bugün itibariyle Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın kullandığı binayla ilgili konunun ertelendiği bilgisi tarafımıza verilmiştir.” dedi. Zorlu ayrıca bölgede sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığını duyurdu.

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Irak’ın Kerkük kentinde ordu kontrolündeki binanın Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) devredilmesine karşı başlayan protestolarda ölü ve yaralıların olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından Kerkük'te yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI”

Zorlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kerkük'teki endişe verici olaylar sonrasında Genel Başkanımız sayın Meral Akşener gün boyunca süreci yakından takip ederek girişimlerde bulunmuş ve bugün itibariyle Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın kullandığı binayla ilgili konunun ertelendiği bilgisi tarafımıza verilmiştir.

*Ayrıca bu aşamada sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olup barış ve sükunetin sağlanması yönünde çabaların yoğunlaştırılması en büyük temennimizdir.

*Irak'ın huzur ve bütünlüğü, Kerkük'ün istikrarlı ve hakça bir yönetime kavuşmasından geçmektedir.

*İYİ Parti olarak bundan sonra da Irak Türklüğünün yanında olmaya devam edeceğiz.

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