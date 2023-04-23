Kurtuluşun çocuk kahramanları

Atatürk Araştırma Merkezi arşivlerinde yer alan, fotoğraflarla Kurtuluş Savaşı'nda cephede ve cephe gerisinde savaş gerçeği ile yüzleşen çocuk kahramanları gün yüzüne çıkıyor.

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Atatürk Araştırma Merkezi arşivlerinde Kurtuluş Savaşı’na ait fotoğraflar da yer alıyor.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) arşivlerde yer alan, aralarında daha önce pek bilinmeyen karelerin de bulunduğu Kurtuluş Savaşı’na ait fotoğrafları mücadele de çocukların rolünü de gözler önüne seriyor.

Özel tekniklerle korunan ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılan fotoğraflarda adı, yaşı bilinmeyen kınalı kuzu Mehmetler, Hasanlar da var, küçücük yaşta mücadeleye destek veren Ayşeler, Fatmalar da…

Bugün depremlerle gündemde olan Maraş, Kurtuluş mücadelesinde pek çok evladını şehit verdi. Savaşta Maraşlı çocuk kahramanlar önemli rol oynadı. Fındıklıoğlu İbrahim, Sait Yalçın, Kısakürekzade Şahap, Etlioğlu Ahmet Duran, Bombacı Ahmet, Şekerci Ökkeş ve Çuhadar Ali, çocuk olmalarına rağmen canları pahasına milli mücadele yer aldı. Kimi savaş esnasında şehit oldu kimi de gazilik gururunu yaşadı.

Arşivdeki fotoğraf kareleri, Türk milletinin vatan savunması verdiği dönemlerde erkek ve kadınlar kadar çocukların da çok önemli görevler üstlendiğini gözler önüne seriyor.

Aralarında nerede, ne zaman çekildikleri bilinmeyen karelerin de bulunduğu fotoğraflardan bazılarında yalın ayaklı çocuklar, yaşlarından beklenmeyecek cesarette ve ağırbaşlılıkta her şeye rağmen umut dolu gözlerle etrafa bakıyor.

Arşivde savaş döneminde çekilen fotoğrafların yanı sıra zaferden kısa bir süre sonra çekilenler de bulunuyor.