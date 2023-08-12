Abone Ol

Beşiktaş’ta bina çöktü

Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan binada çökme meydana geldi. Bir kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken itfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.

Yayınlanma: 15:50 - 12 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

AYRINTILAR GELECEK…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Beşiktaş
X Reklam