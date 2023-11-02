Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu’ndan pankart talimatı
4-5 Kasım'da düzenlenecek CHP kurultayı öncesi Ankara Spor Salonu'na "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" yazılı pankart asıldı. Söz konusu pankart CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kaldırıldı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın düzenleneceği Ankara Spor Salonu'na asılan “Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız” yazılı pankart, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Kurultay Hazırlık Komitesi adına CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol'un gözetiminde kaldırıldı.
CHP'nin 4-5 Kasım'da toplanacak 38. Olağan Kurultayı için Ankara Spor Salonu'nda hazırlıklar sürüyor. Kurultay salonuna; üzerinde “Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız” ifadelerinin yazılı olduğu bir pankartın asıldığı görüldü. Kurultay Hazırlık Komitesi adına CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun Erol'a pankartın kaldırılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.
PANKARTLAR KONTROL EDİLECEK
Kılıçdaroğlu'nun talimatının ardından söz konusu pankart Erol'un gözetiminde kaldırıldı. Kurultay Hazırlık Komitesi'nin onayından geçmeyen hiçbir pankartın salonda yer almayacağı ifade edildi. (ANKA)