Kurum: 301 bin binanın acil yıkılacak, yıkık veya orta hasarlı olduğunu tespit ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık ve 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın acil yıkılacak, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ ziyareti kapsamında AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı. Kentte deprem sonrası oluşan hasarlar, yapılardaki hasarların tespiti, rezerv alanları ve diğer çalışmalarla ilgili bilgiler alan Bakan Kurum, toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kentte depremden hasar gören alanlara ilişkin istişareleri şehrin tüm dinamikleri ile birlikte yaptıklarını belirten Bakan Kurum, “Elazığ depremden etkilenen illerimizden bir tanesiydi. Ama burada 3 yıl önce yapmış olduğumuz büyük dönüşüm sayesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yaptığımız 24 bin konut sayesinde bu depremde en az hasarın yaşandığı illerimizden bir tanesi oldu hamdolsun” dedi.

“2,5 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZ ÇADIR VE KONTEYNER KENTLERDE KALIYOR”

Çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler ile ilgili konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi:

* “Devletimiz 2 buçuk milyondan fazla vatandaşımızın çadırkentlerde ve konteyner kentlerde iskanını sağlıyor. Öncelikli çadırkentlere vatandaşlarımızı yerleştirdik ve ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi önümüzdeki 1 buçuk ay içerisinde vatandaşlarımızı AFAD’ın koordinasyonunda gerek sivil toplum kuruluşlarımızın, bağışçılarımızın, TOKİ’mizin, Emlak Konut’umuzun, İller Bankamızın yapmış olduğu konteynerkent alanlarına, geçici prefabrik yapılara, çelikten yaptığımız yapılara yerleştirme sürecini yürütüyor olacağız. Bir taraftan da hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz ki burada da artık sona yaklaştık, tamamlamak üzereyiz.”

“1 MİLYON 875 BİN BİNADA İNCELEME YAPTIK”

Depremden etkilenen bölgelerdeki 5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 875 bin binada inceleme yapıldığını belirten Bakan Kurum, “İçerisinde 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın acil yıkılacak, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık” diye konuştu.

“BİR YIL İÇERİSİNDE 319 BİN KONUTU VATANDAŞLARIMIZA TESLİM EDECEĞİZ”

Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini Çanakkale ruhu anlayışıyla yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

* “11 ilin kültürel dokusunu, demografik yapısını, sanayisini ve kültürünü koruyacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda 21 Şubat’tan bugüne yaklaşık 34 bin konutumuzun ihalesini yaparak yapım sözleşmelerini imzaladık ve sahada fiilen yapımına başladık. İlk sözleşmelerini imzaladığımız alanlarda da inşaat faaliyetlerini hızlı bir şekilde bilim insanlarımızın görüşleri, fikirleri ve önerileri doğrultusunda yürütüyoruz.

* Bir yıl içerisinde, 2-3 ay içerisinde başladığımız 319 bin konutumuzun yapımını tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve toplamda hasar tespiti tamamlanan 650 bin konutun yapım sürecini de yürütüyor olacağız.

* Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm sürecini daha da hızlı yapabilmeleri amacıyla gerek vatandaşlarımıza gerekse vatandaşlarımızla kentsel dönüşüm sürecinde anlaşmış yüklenici firmalara da destek paketini Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bu projeyi açıkladık ve bu kapsamda 0.79 vade oranı üzerinden 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin liraya kadar vatandaşlarımızın dönüşümü sağlayabilmesi amacıyla, riskli binalarındaki dönüşümü yapmaları maksadıyla 1 milyon 250 bin lira dönüşüm kredisi veriyoruz ve kalan kısmını da devletimiz bütün imkanları ile birlikte karşılıyor.

* Bu kapsamda ayrıca müteahhitlerimize de ilk kez teşvik veriyoruz ki vatandaşlarımızla anlaşan yüklenici firmalara 5 yıl vade ile bir yılı ödemesiz olmak üzere 250 milyon liraya kadar işin büyüklüğüne, proje büyüklüğüne kadar kredi imkanı getirmek suretiyle kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz.” (DHA)