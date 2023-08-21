Kuşadası körfezinde art arda 2 deprem… Son depremler

Kuşadası Körfezine kıyısı olan yerleşim yerleri, iki dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı. Merkez üssü Kuşadası Körfezi, Menderes açıkları olan 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem oldu. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Latif SANSÜR

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Kuşadası Körfezi'nde, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında ilk deprem 6.46 kilometre derinlikte saat 10.57'de 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Bu depremden iki dakika sonra saat 10.59'da 5.84 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Kısa süreli paniğe neden olan depremler Körfeze kıyısı olan tüm ilçelerde hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER