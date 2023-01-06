Kuşadası peş peşe depremlerle sarsıldı (Son depremler)

Aydın'ın Kuşadası açıklarında öğlen saatlerinde meydana gelen 3.6 şiddetinde depremden sonra akşam saatlerinde de 10 dakika arayla büyüklükleri 3’ten fazla üç deprem daha meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kuşadası'nda art arda meydana gelen depremler kısa süreli paniğe neden oldu.

Kuşadası Körfezi'nde 11 dakika içinde, şehir merkezine 3-4 kilometre uzaklıkta üç deprem meydana geldi.

AFAD'a göre Saat 21.03'de 8.1 kilometre derinlikte, 3’den büyük ilk deprem 3.8 büyüklüğünde oldu.

Onu takip eden ikinci deprem ise bir dakika sonra 7.1 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Bu depremleri saat 21.14 ‘de 3.5 büyüklüğünde ki üçüncü deprem takip etti.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Öğlen saatlerinde, saat 13.32'de meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki günün ilk depreminden akşam saatlerine kadar meydana gelen 30'u aşkın depremde kısa süreli panik dışında can ve mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER