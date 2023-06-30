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Kuşadası’nda plajlar tıklım tıklım doldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bayram tatili dolayısıyla plajlar tamamen doldu. 

Yayınlanma: 12:58 - 30 Haziran 2023 Güncellenme:
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Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceye ulaştığı Kuşadası’nda, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Başta İzmir olmak üzere Manisa, Denizli ve İstanbul gibi büyükşehirlerden 9 günlük Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelenler, güneşli havayı da fırsat bilip, sahillere koştu.

Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ve şehir merkezindeki halk plajlarına gelen tatilciler, güneşlenip, denize girdi. Tatilciler, hem denizin hem de güneşin tadını çıkardı. (DHA)

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