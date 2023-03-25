Kusmak orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı…

Ramazan ayı içerisinde bazı sorular da sık sık yanıtı aranıyor. Bazen istem dışı, bazen isteyerek yapılan kusmanın orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor. Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez.

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Ramazan ayında oruç bozan durumlar merak ediliyor. Kusmak vücudun savunma mekanizmalarından biri ve istemsizce insanlar kusmak durumunda kalabiliyor. Kusmak ve oruç bozulması konusunda Diyanet'in yorumu ne? İşte merak edilen sorunun cevabı…

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).