Kütük Ev kurtarılamadı

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev, çıkan yangında tamamen yandı.

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Kars'ta Çıldır Gölü kenarında valilik tarafından yaptırılan Kütük Ev’in otel bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Butik otel, kafe ve restoran olarak hizmet veren ve Kars İl Özel İdaresi tarafından işletilen Kütük Ev’deki yangının kısa sürede büyümesiyle Kars, Arpaçay ve Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Ancak, ekiplerce yaklaşık 1 saat soğutma çalışması yapılan Kütük Ev’de yangın tekrar başladı. Üst katı çöken Kütük Ev’de itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışsa da başarılı olamadı.

Yangın nedeniyle Kütük Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ekipleri de zaman zaman çökmelerin meydana geldiği Kütük Ev’in çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vali Polat, yaptığı açıklamada, “Arpaçay ilçemizde İl Özel İdaremize ait Kütük Ev’de henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Arkadaşlarımız yangına müdahale ettiler ancak maalesef Kütük Ev’i kurtaramadık. İtfaiye arkadaşlarımızın yapacağı çalışmalar sonucunda yangının sebebini öğrenmiş olacağız. Valilik olarak gerekenleri yapacağız” dedi. (AA)