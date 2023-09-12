Kuver için karar: Menüde yazmayan ücretler alınamaz

İstanbul'da bir avukat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir sosyal tesiste menüde yer almayan "kuver" ücreti adı altında kendisinden alınan 2 liranın iadesini talep etti. Kartal İlçe Tüketici Hakem Heyeti, avukatın talebini haklı buldu ve kuver ücretinin iadesine karar verdi.

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İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Samet Eşer, 9 Mart’ta tüketici hakem heyetine başvurarak, İBB Dragos Sosyal Tesisleri’nde öncesinde hiçbir bilgi verilmeden ve menüde yazılı olmamasına rağmen “kuver” adı altında haksız yere alındığını belirttiği 2 liranın iadesini talep etti.

Başvuruyu inceleyen Kartal İlçe Tüketici Hakem Heyeti, şikayet edilen firmadan savunma istedi. Firmadan yasal süre içerisinde savunma, bilgi ve belge gönderilmedi.

Dosyayı 31 Temmuz’da karara bağlayan heyet, uyuşmazlık konusunun Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur” hükümleri kapsamına girdiğini değerlendirdi.

Avukat Eşer’in ödediği “kuver” bedelinin adisyona eklendiğini dikkate alan heyet, ilgili yönetmelik gereğince talebinin kabulüne karar vererek, tüketicinin verdiği 2 liranın iadesine hükmetti.

“MENÜDE YAZMIYORSA İADE ALABİLİRSİNİZ”

Avukat Eşer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir işletmede kuver ücreti veya hizmet ücreti adı altında ekstra bir ücret alınıyorsa, mutlaka bu ücretin menülerde belirtilmesi gerekir. Menüde yer almamasına rağmen sizden ödeme alınması halinde menünün ve fişin fotoğrafını çekerek Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak ödediğiniz ücreti iade alabilirsiniz” ifadelerini kullandı. (AA)