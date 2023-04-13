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Kuvvetli rüzgar vapur seferlerini aksatacak

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Kuvvetli rüzgar vapur seferlerini aksatacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada’dan Geyikli’ye 14.00, Geyikli’den Bozcaada’ya 15.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye 13.00, Kabatepe’den Gökçeada’ya ise 15.00 saatlerindeki feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’nin hizmet verdiği diğer güzergahlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi. (AA)

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