Kuvvetli yağış vurdu! Yollar kapandı, dereler taştı…

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta dereler taştı, bazı yollar kapandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘kuvvetli yağış’ uyarısının ardından Kırklareli’nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu.

BİRÇOK NOKTAYI SU BASTI

Değirmen Deresi’nden taşan sular Demirköy ile İğneada’yı birbirine bağlayan kara yolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı. Kara yolunda hasara neden olan yağışla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açılamada, “İğneda Demirköl yolu 2’nci ile 5’inci kilometresi arası güzergah aşırı yağıştan dolayı trafiğe kapatılmıştır’ denildi.

Sağanak nedeniyle İğneada beldesinde su baskınlarının yaşandığı, bazı evler ve çiftlikleri su bastığı belirtildi. Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.(DHA)

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