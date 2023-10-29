Bu sevginin sonu yok… Dolmabahçe Sarayı’na ziyaretçi akını

Cumhuriyet 100’üncü yılı yurdun dört bir yanında kutlanırken, Dolmabahçe Sarayı da ziyaretçi akınına uğradı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odayı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ve turistler saray önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

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Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı, yurdun dört bir yanından gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlama kapsamında ziyarete açılan Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Dolmabahçe Sarayı vatandaş ve turistlerin akınına uğradı.

Ellerinde Türk Bayrakları, üzerlerinde Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafı basılı tişörtleriyle. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odayı ziyaret etmek için

Dolmabahçe Sarayı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

YAŞASIN CUMHURİYET, NİCE 100 YILLARA

Kızı ve torunlarıyla kuyrukta bekleyen Remziye Çığın “Cumhuriyet için buradayız. Nasıl ki şu anda bir kadın olarak, torunlarımla dik yürüyorsak, bu Atatürk sayesinde. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Nice 100 yıllara” dedi.

İstanbul'a tatil için geldiklerini belirten Semih Yusuf Altıntaş, “Yurt dışında, Belçika'da yaşıyoruz. Tatil için geldik, gezmeye geldik. 100'üncü yıl tatilimize denk geldi. Bu zamanda denk gelmiş olmaktan çok mutluyuz. 100'üncü yılımız kutlu olsun, daha yüzlerce nice 100 yıllara” diye konuştu.

Selin Özçelikel ise “100'üncü yılı kutluyoruz, çok mutluyuz burada olmaktan. Bu ilk 100 yılımız, daha çok 100 yılımız olacak, çok gururluyuz” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK GİBİ LİDERİMİZ OLMASI BİZİ GURURLA DOLDURUYOR

Yıllardır Avrupa'da yaşadıklarını ifade eden Yıldız Özçelik de şunları söyledi: Biz Avrupa'da büyüdük, ama babamız sağ olsun, bizi hep Atatürk çocukları olarak büyüttü. Bizim Atatürk gibi bir liderimiz, babamız olması bizi çok gururla dolduruyor. Ne kadar biz gurur duyuyoruz ki böyle, açık, laik bir ülkeyiz. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, her şeyimize o kadar haklarımız var. Yani beni gururla dolduruyor, hiçbir zaman unutmayalım. Hepimiz Atatürk'ün çocuklarıyız ve bunları devam ettirelim. Bizi daha çok 100 yıllar bekliyor.

DOLMABAHÇE SARAYI 19.23'E KADAR ZİYARETE AÇIK KALACAK

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında tüm bölümleri halka açılan Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar T.C. kimlik kartlarını göstererek gişelerden ücretsiz biletlerini alabilecek. Saray, saat 19.23'e kadar ziyarete açık kalacak.