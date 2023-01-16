Kuyruklar soğukta da devam ediyor! ‘İktidarın yerinde olsam utanırdım’

Dar gelirlilerin içerisinde bulunduğu durum Konya'da bir kez daha gözler önüne serildi. Piyasaya göre 50 kuruş daha ucuz olan ekmekten alabilmek için Halk Ekmek Büfeleri önünde metrelerce uzun kuyruk oluşturdu. Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, “Bugün genelde de yerelde de iktidar aynı. Ben olsam utanırdım” dedi.

Müslüm EVCİ

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Türkiye'de her geçen gün etkisini daha da hissettiren ekonomik kriz, hayat pahalılığı vatandaşı ucuz ürün arayışına sokuyor. Ay sonunu getirebilmek için kuruş hesabı yapan vatandaşlar metrelerce uzayan ucuz ekmek kuyruklarına mahkum oluyor.

KONYA’DA METRELERCE UZUN EKMEK KUYRUĞU

Konya’da AKP'li Karatay Belediyesi'ne ait Halk Ekmek büfelerinden ekmeği piyasaya göre 50 kuruş daha ucuza satın almak isteyen vatandaşlar metrelerce uzun kuyruklar oluşturdu.

“BEN OLSAM UTANIRDIM”

Ucuz ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, ekonomik kriz üzerinden iktidara yüklendi. Görüntülerin 90'lı yıllardaki Türkiye'yi hatırlattığını ifade eden Saydam, şu ifadelere yer verdi:

“Görüntüler Konya’dan. Bu görüntüleri 90’lı yıllardan hatırlıyorum. Dönemin iktidarının yanlışları sonucu yine her şey pahalanmış; vatandaşımıza, belediye olarak ucuz ekmek imkânı sağlamış, vatandaş da kuyruğa girmişti. Bugün genelde de yerelde de iktidar aynı. Ben olsam utanırdım.”

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