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6 kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırdı… Suçüstü yakalandı

Kayseri'de 6 kuyumcuyu, sahte altın zincir bozdurarak 86 bin 520 TL dolandıran E.Y. isimli kadın, bir kuyumcuyu daha dolandırmak isterken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. 

Yayınlanma: 14:33 - 20 Ağustos 2023 Güncellenme:
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6 kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırdı… Suçüstü yakalandı

Kayseri’de Cumhuriyet Mahallesinde 19 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında Sarraflar Çarşısındaki bir kuyumcuya gelen E.Y., elindeki altın zinciri bozdurmak istedi. Kuyumcu, zinciri kontrol ettikten sonra sahte olduğunu anladı ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.Y.’yi yakaladı. Şüphelinin, 6 kuyumcuyu aynı yöntemle toplam 86 bin 520 TL dolandırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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