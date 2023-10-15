Kuyunun kapağı kırıldı, gençler içine düştü

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, iki genç, Kabakoz Anadolu Feneri'nde bulunan bir kuyunun üzerinde otururken, beton kapağın kırılması sonucu kuyuya düştü. Bu olay sonucunda 17 yaşındaki Sudem Bilir yaralandı. Sudem Bilir'in annesi, kuyunun etrafında güvenlik önlemi alınmamasına ve durumun ciddiyetinin anlaşılmadığına dikkat çekti.

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İstanbul’da 17 yaşındaki Sudem Bilir ve arkadaşı, 1 Ekim Pazar günü Beykoz’daki Anadolu Feneri Kabakoz Kumsalı’na gezmeye gitti. İki genç, otobüsün gelmesini beklerken, dinlenmek ve fotoğraf çekmek için kumsalda bir kuyunun üzerine oturdu. Ancak beton kapaklar kırılarak kuyuya düşmelerine neden oldu. Sudem ve arkadaşı kuyuya düşerek yaralandı

Olayın ardından itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve Sudem Bilir hastaneye kaldırıldı. Genç kızın karaciğerinde yırtılma olduğu belirtilerek yoğun bakıma alındı ve şu an evinde istirahatte bulunuyor.

‘ÖNLEM ALINMADI’

Sudem Bilir’in annesi Göknur Bilir, olayın ardından kuyunun çevresine herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını ve belediyenin kendileriyle iletişim kurmadığını belirtti. Bilir, bu durumu belediyeye bildirdiklerini ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını ifade etti. Sudem’in sağlığı için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Sudem Bilir’in babası Burak Bilir ise olayın nasıl meydana geldiğini anlattı. Kuyunun yaklaşık 5-6 metre derinlikte olduğunu ve güvenlik önlemi alınmadığını vurguladı.

Beykoz’daki kuyunun halka açık bir alanda bulunduğunu ve bu tür kazaların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. (DHA)