Kuzen katilinin cezası belli oldu
Karaman'da evlilik teklifini reddeden kuzeni hemşire Emine Ay'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hüseyin Bağrıaçık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
24 Ekim 2022 günü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne giden 29 yaşındaki Hüseyin Bağrıaçık, evlilik teklifini kabul etmeyen kuzeni hemşire Emine Ay’ı (27) tabancayla ağır yaralayıp aynı silahla intihara teşebbüs etti. Karaman’dan Konya’ya sevk edilen 27 yaşındaki Ay hayatını kaybetti, Bağrıaçık ise doktorların müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Karaman Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Bağrıaçık, sanık ve müşteki avukatları, hayatını kaybeden Emine Ay’ın annesi Havva ile babası Mehmet Ay katıldı.
SORULARA CEVAP VERMEDİ
Hakkındaki iddialar hatırlatılan Hüseyin Bağrıaçık, mahkeme başkanının ısrarına rağmen sorulara cevap vermedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile ailenin avukatı ise sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Hüseyin Bağrıaçık müebbet hapis cezasına çarptırdı.