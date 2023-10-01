Kuzey Irak’a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü

Ankara'daki bombalı saldırının ardından TSK, Irak'ın kuzeyine terör operasyonu düzenledi. Yapılan açıklamada, "İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’a hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru haklarımız doğrultusunda, Irakin Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 saat 21.00’da hava harekâtları icra edilmiş, hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

*İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

*Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

*Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bütün güvenlik birimlerinin, yıllar boyunca terörle mücadelede katettiği mesafeyi daha da ilerleterek, terörü kaynağında kurutma stratejisini başarıya ulaştırmak ve Türkiye’yi tehdit eden tek bir terörist bırakmamak için gece gündüz çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Fahrettin Altun, “Kahraman ordumuzun bu gece Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirmiş olduğu başarılı hava harekatları, yalnızca ülkemiz içinde değil sınırlarımızın ötesinde de teröre göz açtırmamaya devam edeceğimizin önemli bir göstergesi olmuştur. Bu harekatlarla terör örgütü büyük bir darbe daha almıştır.” ifadelerine yer verdi.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ve net bir şekilde vurguladığı gibi Türkiye düşmanları, bir gece ansızın devletimizin güvenlik güçlerinin nefesini enselerinde hissedeceklerdir.” diyen Altun, terörle mücadelenin bu denli hassas, etkili ve başarılı geçtiği bir süreçte ulusal ve uluslararası kamuoyunun özellikle terör örgütü tarafından yürütülmeye çalışılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı müteyakkız olmasının önemini vurguladı.

Medyanın sansasyon ya da reyting uğruna kamu çıkarını ve vatandaşların güvenliğini göz ardı edecek davranışlardan kaçınmasının, terörle mücadeleye önemli katkı sağlayacağına işaret eden Altun, “Türkiye, tüm terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleye, son terörist de etkisiz hale getiriline dek devam edecektir.” ifadesini kullandı.

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