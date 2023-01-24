Kuzguncuk’ta Boğaz’a cepheli apartmanın hissesi satışa çıktı
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk mahallesinde bulunan 344,94 metrekare yüzölçümülü kargir apartmanın 1/4 hissesi açık artırma ile satılacak.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Eski eser nitelikli taşınmaz bodrum+zemin+2 normal+çatı katından oluşmaktadır. Yaklaşık 850 metrekare alanlı yapının katları ayrı kullanımlı olarak düzenlenmiştir. Boğaziçi’ne doğrudan cephesi olan taşınmazın bodrum katından denize cephesindeki avluya çıkılmaktadır.
İhalede muhammen bedel 68 milyon Türk Lirasıdır.